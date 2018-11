Metaller-KV: Fünf Prozent umsetzbar?

Die Metaller fordern fünf Prozent Lohnerhöhung. - © APA/BARBARA GINDL

Auch die fünfte Verhandlungsrunde im Metaller-KV ist am Donnerstag gescheitert. Arbeitnehmer und Arbeitgeber konnten keine Einigung erzielen, die Gewerkschaften wollen nun mit ihrer Streikdrohung am Montag ernst machen. Was denkt ihr über die Verhandlungen: Sind fünf Prozent Lohnerhöhung überhaupt umsetzbar? Stimmt ab im Meinungscheck!