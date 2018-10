MeToo: SP will Opferschutzkommission im Kulturbereich

Die Kommission soll bei Bekanntwerden von sich aus tätig werden - © APA (dpa/Archiv)

Die SPÖ macht für einen verstärkten Opferschutz bei sexuellem Missbrauch in Kulturbetrieben und kulturellen Ausbildungseinrichtungen mobil. In einem am Donnerstag bei der Sondersitzung des Nationalrats eingebrachten Entschließungsantrag fordern die Sozialdemokraten von der Bundesregierung unter anderem eine unabhängige Opferschutzkommission, an die sich Betroffene wenden können.