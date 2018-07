New Yorker Metropolitan Museum verlangt seit März Eintritt - © APA (AFP/Getty)

Das weltberühmte Metropolitan Museum of Art in New York hat trotz der Einführung hoher Eintrittspreise einen Besucherrekord erzielt. Wie das Museum am Donnerstag mitteilte, kamen im Ende Juni abgelaufenen Haushaltsjahr 2017/18 insgesamt 7,35 Millionen Besucher. Das Museum hatte erst im März Ticketpreise von 25 Dollar (21,30 Euro) für alle Besucher eingeführt, die nicht in New York wohnen.