Metzger im Lungau von Kuh verletzt

Der 21-jährige Metzgermeister führte die Kuh Montagnachmittag an einem Strick zum Schlachthof. Noch bevor die Kuh in den Schlachthof gebracht werden konnte, geriet sie in Panik und riss den Metzger zu Boden, heißt es in einer Aussendung der Polizei am Dienstag.

Metzger ins Krankenhaus eingeliefert

Der Mann wurde daraufhin im Bereich des Brustkorbes durch die Vorderfüße der Kuh unbestimmten Grades verletzt. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der 21-Jährige in das Krankenhaus nach Tamsweg eingeliefert.