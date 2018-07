Michael Häupl macht Werbung für Spritzer

Er hat viele erinnerungswürdige Sprüche geliefert, doch sein Sager “Man bringe den Spritzwein” zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gehört wohl zu den legendärsten. Dem macht Häupl nun alle Ehre und bewirbt in einem kurzen Video für die Marke “G’spritzter” eben jenen Wein.

Häupl mag Spritzer “ohne Schnickschnack”

In einem weiteren Video erklärt der ehemalige Stadtchef dann auch noch, was in seinem Spritzer nicht drinnen sein darf: Gurken, Zitrone oder Eis. “Ich mag einen Spritzer völlig natur”, erklärt er. Na dann, prost.