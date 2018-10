Michel Houellebecq kündigt für Jänner neuen Roman an

“Bücher zu schreiben kann eine große Verantwortung sein”, sagte Houellebecq anlässlich der Vergabe eines Preises für sein Lebenswerk in Paris. Bücher könnten zu Brüchen führen, wenn sie den Leser zur Überzeugung brächten, die Welt sei unerträglich. “Meine Bücher können lebensunfähig machen”, betonte der Schriftsteller, der für seine düsteren Gesellschaftsbilder bekannt ist.

Houellebecq, dessen Alter je nach Quelle mit 60 oder 62 Jahren angegeben wird, hatte zuletzt vor knapp vier Jahren den Roman “Unterwerfung” veröffentlicht. Im französischen Original (“Soumission”) erschien er am 7. Jänner 2015, dem Tag des islamistischen Anschlags auf die Satirezeitung “Charlie Hebdo” mit zwölf Toten. In dem Bestseller geht es um die Machtübernahme durch Muslime in Frankreich.

Houellebecq erlangte mit Werken wie “Ausweitung der Kampfzone” und “Elementarteilchen” Weltruhm. Er ist einer der meist übersetzten französischen Autoren.

