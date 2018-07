Mieter riefen bei Brand in Wiener Wohnung um Hilfe

Wegen starker Rauchentwicklung kamen die Bewohner nicht hinaus - © APA (MA 68 Lichtbildstelle)

Dramatische Szenen bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring: In einer Erdgeschoß-Wohnung brach das Feuer aus. Da die Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht mehr verlassen konnten, riefen sie bei den Fenstern lautstark um Hilfe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten 30 Menschen aus dem dreistöckigen Haus retten. Der Brand wurde vermutlich gelegt.