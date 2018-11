Migranten-Gruppe setzt Weg durch Mexiko fort

Temporäres Lager der Migranten in Matias Romero - © APA (AFP)

Eine Migranten-Gruppe aus Mittelamerika hat trotz einer Nacht im Regen ihren Weg durch Mexiko in Richtung der USA fortgesetzt. Die Menschen waren am Freitag in der Früh im Ort Matias Romero im Bundesstaat Oaxaca aufgebrochen. Im Laufe des Tages sollten sie den 46 Kilometer entfernten Ort Donaji erreichen. Von dort sind es nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze zum Bundesstaat Veracruz.