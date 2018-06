Migration – Berlin, Wien und Rom bilden “Achse der Willigen”

Kurz und Seehofer sind sich einig - © APA (AFP)

In einer “Achse der Willigen” werden Österreich, Deutschland und Italien in der Flüchtlingspolitik zusammenarbeiten. Das kündigten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch gegen Mittag in Berlin an. Italien will zusammen mit Österreich und Deutschland das Dubliner Asylabkommen reformieren.