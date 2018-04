Über 100 Todesopfer werden befürchtet. - © ASSOCIATED PRESS

Ein Transportflugzeug des algerischen Militärs ist am Mittwoch in der Provinz Blida im Norden des Landes abgestürzt. Dabei sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 257 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien zehn Besatzungsmitglieder und 247 Passagiere, mehrheitlich Militärs und ihre Familienangehörigen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Algier mit.