Militärflugzeug mit über 100 Menschen in Algerien abgestürzt

Ein Transportflugzeug des algerischen Militärs ist am Mittwoch in der Provinz Blida im Norden des Landes abgestürzt. Es wurde befürchtet, dass rund 100 Menschen ums Leben kamen. Eine offizielle Bestätigung über Opfer gab es zunächst aber nicht. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur APS ereignete sich das Unglück kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Algier.