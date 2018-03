Milizanführer in DR Kongo festgenommen

Die beiden Experten untersuchten in der zentralen Region Kasai die Gewalt im Zusammenhang mit der Auflehnung von Kamuina Nsapu gegen den Staat. Beiden Konfliktparteien, der Miliz und den Sicherheitskräften, werden schwere Gewaltverbrechen zur Last gelegt.

Die Kämpfe in Kasai haben im vergangenem Jahr zu einer humanitären Krise geführt. Zeitweise waren mehr als eine Million Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. UNO-Angaben zufolge sind in der Region in Folge der Krise rund drei Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Hunderttausende Kinder leiden demnach an Mangelernährung.

(APA/dpa)