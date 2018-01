Ein Grundstück am Attersee kann sich nicht jeder leisten. - © Neumayr/Archivbild

In Burgau am Attersee hat ein 29.000 Quadratmeter großes Grundstück für 18 Millionen Euro den Besitzer gewechselt, berichtet der “Gewinn” laut Vorabmeldung am Dienstag. Verkäufer der weitgehend unbebauten Liegenschaft war im Sommer eine liechtensteinische Stiftung, hinter der der austroamerikanische Milliardär Gerhard Andlinger stehen soll.