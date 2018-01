Milliardär investiert 30 Mio. Dollar in Anti-Trump-Kampagne

Tom Steyer greift in die Tasche - © APA (AFP/Getty)

Der US-Milliardär Tom Steyer will seinen Kampf gegen US-Präsident Donald Trump verstärken und junge Wähler mit einer Millionen-Kampagne für die Demokraten mobilisieren. “Meine Aufgabe ist es, Donald Trump aus dem Amt zu drängen”, sagte der Fondsmanager und Umweltschützer am Montag in Washington. 2018 sei das Jahr des Kampfes “um die Seele dieses Landes”.