Millionen-Erlös bei Hollywoodauktion

"Casablanca"-Poster für 56.000 Dollar versteigert - © Heritage Auctions

Eine Gitarre für 250.000 Dollar, ein “Casablanca”-Poster für 56.000 Dollar: Die Versteigerung von Musik- und Hollywoodmemorabilien bei Heritage Auctions hat am Sonntag fast zwei Millionen Dollar (mehr als 1,6 Millionen Euro) eingebracht, wie das Auktionshaus in Dallas (Texas) in der Nacht zum Montag mitteilte.