Millionen für Familie nach Bettwanzenplage

Bettwanzen sorgten bei den Kindern für Narben und Wunden. (Symbolbild) - © CDC/Harvard University/Piotr

Eine Familie in Kalifornien, deren Kleinkinder in der Mietwohnung über Monate hinweg von Bettwanzen gebissen wurden, hat eine Millionenentschädigung zugesprochen bekommen. Wie die Zeitschrift “People” am Donnerstag berichtete, muss der Eigentümer des Appartementhauses in Los Angeles knapp 1,6 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) zahlen.