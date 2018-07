Millionenklage von Ex-Vorstand Schumacher gegen Zumtobel

Schumacher sieht seine Entlassung als ungerechtfertigt an - © APA (Archiv)

Der entlassene Vorstandschef des Vorarlberger Leuchtenkonzerns Zumtobel, Ulrich Schumacher, fordert in einem weiteren Gerichtsverfahren 4,3 Mio. Euro von seinem Ex-Arbeitgeber. Das berichtete am Samstag die “Neue Vorarlberger Tageszeitung” unter Berufung auf Angelika Prechtl-Marte, Sprecherin des Landesgerichts Feldkirch. In einem anderen, derzeit ruhenden Zivilprozess geht es um 500.000 Euro.