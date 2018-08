Der Vollererhof befindet sich in Puch. - © Neumayr/Archiv

Das renommierte Kurhotel Vollererhof in Puch (Tennengau) ist offenbar insolvent. Am Montag wurde über den Betrieb ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Aussendung mitteilte.