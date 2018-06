Millionenschaden nach Brand bei Hühnerzuchtbetrieb

Ein besserer Brandschutz für Tiere wird gefordert - © APA (FF WIENER NEUSTADT)

Nach einem Brand bei einem Hühnerzuchtbetrieb in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) hat das Landeskriminalamt NÖ am Mittwoch Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Schaden betrage drei bis vier Millionen Euro, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf Anfrage. Rund 40.000 Küken kamen ums Leben. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) forderte einen besseren Brandschutz für Tiere.