Minderjährige bezahlen Kokain mit Sex: Dealer (37) in Salzburg verurteilt

Der Mann soll Minderjährigen für Sex Kokain gegeben haben. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein 37-jähriger Angeklagter soll in Salzburg drei minderjährigen Mädchen zumindest sechs Gramm Kokain gegen Sex und Entgelt verabreicht haben. Er ist deshalb am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg rechtskräftig zu zwölf Monaten Haft, davon vier Monate unbedingt, verurteilt worden. Der arbeitslose Kroate war vor Richterin Martina Pfarrkirchner geständig.