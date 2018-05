Der Reisebus war demnach am Dienstagnachmittag auf dem Rückweg von einem Kloster in der Region Amhara nach Addis Abeba. Schwere Verkehrsunfälle sind in dem afrikanischen Land nichts Ungewöhnliches. Äthiopien baut sein Straßennetz aus, doch viele Fahrbahnen sind weiter in schlechtem Zustand. Zudem sind Fahrer oft nicht richtig ausgebildet, Fahrzeuge unzureichend gewartet. Im März etwa waren bei einem Busunglück in der Region Amhara 38 Menschen ums Leben gekommen.

(APA/dpa)