Mindestens 30 Tote nach Dammbruch in Kenia

Der Damm in Solai sei am späten Mittwochabend wegen schweren Regens in den vergangenen Wochen gebrochen, teilte Lee Kinyanjui mit. Zwei Dörfer sind demnach überschwemmt worden. 39 Menschen seien zudem ins Krankenhaus gebracht worden, twitterte das örtliche Rote Kreuz.

Der Innenminister sowie der Polizeichef von Kenia seien an Ort und Stelle, um sich ein Bild der Lage zu machen, teilte der Sprecher des Präsidenten, Manoah Esipisu, mit. In Kenia und der Region herrscht derzeit eine von zwei jährlichen Regenzeiten. Dabei kommt es oft zu Überschwemmungen und Schlammlawinen.

(APA/ag.)