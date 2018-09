Mehr als 200 Tote nach Fähr-Unglück in Tansania befürchtet

Dem Fähren-Betreiber Temesa zufolge könnten sich an Bord der “Nyerere” insgesamt mehr als 300 Menschen befunden haben. Die Rettungsarbeiten wurden bis Sonnenaufgang am Freitag ausgesetzt. Bei einem Fähr-Unglück in der Region waren 1996 mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen.

(APA/ag.)