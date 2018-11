Mindestens 44 Tote bei Waldbränden in Kalifornien

Betroffene sollen finanzielle Unterstützung des Bundes erhalten - © APA (AFP)

Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden in Kalifornien ist auf mindestens 44 gestiegen. In der Gegend um die nordkalifornische Ortschaft Paradise seien weitere 13 Opfer geborgen worden, teilte die Feuerwehr von Butte County am Montagabend mit. Damit sei allein hier die Zahl der Opfer auf 42 gestiegen.