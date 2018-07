Mindestens 45 Tote nach Monsunregen im Norden Indiens

Monsunzeit in Indien dauert noch bis September - © APA (AFP)

Heftiger Monsunregen hat im Norden Indiens mindestens 45 Menschen das Leben gekostet. Die meisten der Toten im Bundesstaat Uttar Pradesh habe es im Laufe der vergangenen drei Tage in den Bezirken Sahranpur and Agra gegeben, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Samstag mit. Die Menschen seien meist durch eingestürzte Wände und Häuser sowie Stromschläge getötet worden.