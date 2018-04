Im Nordwesten des Kongos sind mindestens 47 Menschen auf der Flucht vor Kämpfen in einem Fluss ertrunken. Rebellen im Nachbarland Kongo-Brazzaville hätten die kongolesische Stadt Dongo, die sich an der Grenze beider Länder befindet, angegriffen, sagte am Freitag der Gouverneur der Provinz Süd-Ubangi, Joachim Taila.

Etliche Menschen flohen demnach auf Holzbooten über den Grenzfluss Ubangi, einige davon seien gekentert. Bisher seien 47 Leichen aus dem Wasser geborgen worden, sagte Taila. Es werde nach weiteren Menschen gesucht. In dem zentralafrikanischen Riesenreich treiben Milizen ihr Unwesen, immer wieder kommt es zu Konflikten. (APA/dpa)