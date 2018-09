Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sich am Sonntagmorgen in einem mit Sprengsätzen beladenen Auto in die Luft gesprengt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden. Die meisten Opfer seien Zivilisten.

Die Explosion habe sich vor einem Gebäude ereignet, in dem Regierungsbeamte leben. Die radikalislamische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag im Radiosender Andalus für sich. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene sunnitische Organisation kämpft in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates. (APA/ag.) Leserreporter Feedback