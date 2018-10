Mindestens sieben Tote bei Zugsunglück in Marokko

Die Unglücksursache war zunächst unklar - © APA (AFP)

Bei einem Zugsunglück in Marokko sind nach jüngsten Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere wurden nach Behördenangaben verletzt, als ein Zug am Dienstag rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Rabat entgleiste. Ein Sprecher der Bahngesellschaft ONCF gab die Zahl der Verletzten mit 86 an, andere Behördenvertreter sprachen von rund 100.