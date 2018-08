Möglicherweise noch mehr Tote auf dem Gelände - © APA (AFP)

In einem Haus im Westen Mexikos sind mindestens zehn verscharrte Leichen entdeckt worden. Die Eigentümer des Hauses in Guadalajara etwa 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt hatten für Umbauarbeiten das Anwesen aufgesucht und einen üblen Geruch bemerkt, wie örtliche Medien am Sonntagabend (Ortszeit) berichteten.