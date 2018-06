Mindestens zwei Tote bei Gebäudeeinsturz in Nairobi

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Hauses in Kenias Hauptstadt Nairobi sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens drei weitere Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie lokale Medien am Sonntag unter Berufung auf die nationale Katastrophenschutzbehörde berichteten.

Einsatzkräfte seien auf der Suche nach weiteren Opfern, das Gebiet sei aber schwer zugänglich, hieß es. Die genaue Anzahl der Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude aufhielten, war den Behörden zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Einsturzes blieb zunächst unklar. In der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes sind solche Vorfälle keine Seltenheit: So hatte im April 2016 der Einsturz eines sechsstöckigen Wohnhauses im gleichen Stadtgebiet 52 Menschen das Leben gekostet. (APA/dpa)