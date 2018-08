Mindestens zwölf Tote bei Bombenanschlag in Somalia

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates. Im Stadtbezirk Hodan in Mogadischu wurden bei einem Feuergefecht mit Sicherheitskräften am Sonntag zwei Al-Shabaab-Kämpfer getötet.

(APA/dpa)