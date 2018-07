Mindestsicherung: Weiter Kritik an Hartingers 150-Euro-Sager

Die NGO appellierte an die Verantwortungsträger, die reale Lebenssituation von Menschen in sozialen Krisen “ernst zu nehmen”: “Unser gemeinsames Ziel muss sein, Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben”, hieß es in einer Aussendung.



80.000 Kinder auf Mindestsicherung angewiesen

Die aktuellen Daten der Mindestsicherung würden sehr hohe Raten bei gesundheitlichen Einschränkungen, chronischer Krankheit und Behinderung zeigen. Doppelt so viele in Mindestsicherung seien chronisch krank, viermal so hoch sei die Zahl der Behinderten, dreimal so hoch die Anzahl der Menschen mit Pflegegeldbezug, so die Armutskonferenz. Auch seien in Österreich 80.000 Kinder auf Mindestsicherung angewiesen. “Die anvisierten Kürzungen treffen alle Paare mit Kindern und mehr als die Hälfte der Kinder von Alleinerzieherinnen.” Massiv seien auch die Verschlechterungen für Menschen mit Behinderungen. Die Regierenden würden auf “die Flüchtlinge” zeigen, die Bedingungen aber für alle verschärfen, so die NGO.

Wirtschaft fordert Hartinger-Klein zu Challenge heraus

Hartinger-Klein sieht sich auch mit einer “Wette” von einer Gruppe teils SP- und Grün-naher Wirtschaftstreibender konfrontiert. Bereits am Sonntag forderte die von PR-Berater Stefan A. Sengel initiierte “150-Euro-Challenge” die Ministerin dazu auf, einen Monat lang ohne fremde Hilfe von 150 Euro zu leben. Sollte sie dies schaffen, so spenden die Wirtschaftstreibenden ein Ministerinnengehalt in Höhe von 17.511 Euro an eine karitative Organisation, die Hartinger-Klein aussuchen soll, so die Wettbedingung. Zur Wett-Aufforderung wollte man sich im Büro der Ressortchefin auf Anfrage der APA am Montag vorerst nicht äußern.

