Mini-Demo am Praterstern sorgte für Journalisten-Andrang

Die Bierdosen durften natürlich nicht fehlen

“Letzter Tag Saufen am Praterstern” – Unter diesem Titel hatten private Initiatoren für Donnerstagnachmittag zum gemeinsamen Bechern am Praterstern aufgerufen. Anlass war das am Freitag in Kraft tretende Alkoholverbot. Hunderte Menschen hatten via Facebook ihr Kommen in Aussicht gestellt, gekommen ist nur ein Bruchteil davon. Dafür war der Andrang von Medienvertretern beachtlich.