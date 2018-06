Mini-WM: Zum Klub-Vierziger stellt Bramberg Kinder in den Mittelpunkt

Bei der Mini-WM spielen 32 Mannschaften (unter zwölf Jahren) mit je 14 Feldspielern plus Tormann um den Turniersieg.

Im Nationaltrikot zur WM-Trophäe

Jede Mannschaft spielt dabei ein jeweils zugeteiltes Nationalteam in derselben Auslosung wie bei der WM 2018. Um die Veranstaltung möglichst stilecht abzuhalten, werden die Mini-Nationalteams in den Originaltrikots der ihr zugeteilten Nationalmannschaft auflaufen. Die Dressen dürfen die “Stars von morgen” auch nach dem Turnier behalten. Am Ende steht eine Siegerehrung mit allen teilnehmenden Teams statt, jeder Spieler erhält eine Medaille, dazu kommt ein buntes Rahmenprogramm.

Insgesamt rund 480 sportbegeisterte und aktive Nachwuchsfußballer werden im Pinzgau in das Rampenlicht gerückt. Wir berichten nach dem Großereignis mit Bilder-Galerien.