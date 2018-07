Minister Moser will Gesetzgebung bei Spitälern beim Bund

Justizminister Josef Moser - © APA

Der Bund will die Gesetzgebung bei Krankenhäusern und Mindestsicherung weitgehend an sich ziehen. Justizminister Josef Moser (ÖVP) kündigt für den Herbst entsprechende Gespräche mit den Ländern an. Den auch vom Familienministerium geäußerten Bedenken gegen die geplante “Verländerung” der Jugendhilfe tritt Moser im APA-Interview entgegen. In der BVT-Affäre zeigte sich der Minister zurückhaltend.