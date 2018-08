Ministerin Kneissl traut sich – Putin auf Kurzbesuch

Wegen Putin, dessen Einladung im In- und Ausland für Irritationen sorgte, ist in der Region Südsteirische Weinstraße und auch am Flughafen Graz mit Behinderungen zu rechnen. Den ganzen Tag über werden verstärkte Sicherheitskontrollen stattfinden, die Polizei wird mit Hunderten Beamten im Einsatz sein. Am Veranstaltungsort Gamlitz verhängten die Behörden ein Platzverbot. Lange wird die Visite von Putin aber nicht dauern: Schon am frühen Abend trifft er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Schloss Meseberg in Brandenburg.

(APA)