Ministerrat beschließt Bevorzugungen von Elektroautos

“Elektrofahrzeuge sind im Betrieb generell emissionsfrei”, heißt es in dem Ministerratsvortrag. Die Bundesregierung bekenne sich zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich um rund 7,2 Millionen Tonnen CO2 sowie zur Forcierung der Elektromobilität, um die EU-Klimaziele 2030 und die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Neben einem weiteren Ausbau der Fördermaßnahmen für Elektromobilität seien nun weitere Maßnahmen geplant.

E-Autos dürfen schneller fahren

Einerseits soll das IG-L geändert werden, wodurch der abschnittsweise “Luft-100er” auf Autobahnen und Schnellstraßen für Lenker von E-Autos fallen würde. “Diese Ausnahme soll für alle Elektrofahrzeuge gelten, die über eine Kennzeichentafel mit grüner Schrift verfügen”, geht aus dem Vortrag der beiden Ressortchefs an den Ministerrat hervor.

Kommen auch Gratisparken und Busspur-Benutzung?

Weiters soll es Anreize für den Umstieg auf saubere Mobilität geben, die jedoch ein Zusammenwirken von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden erfordern. Das Verkehrsministerium plant demnach die “Schaffung der Möglichkeit zur Mitbenützung von Busspuren für Elektrofahrzeuge in der Straßenverkehrsordnung (StVO)”. Die Regierung will außerdem Länder, Städte und Gemeinden ersuchen, “Anreize und Ausnahmen für Elektrofahrzeuge in den Stellplatz- und Parkraumbewirtschaftungsregelungen zu setzen (z.B. Gratisparken)”, so der Wortlaut in dem Vortrag.

Das Inkrafttreten der Regelungen ist offenbar bereits für 2019 vorgesehen. Die Umsetzung wird nach dem Ministerrat in den parlamentarischen Prozess eingebracht