Ministerrat beschließt Gesetzesentwurf für Familienbonus

Bogner-Strauß ist voll des Lobes für den Familienbonus - © APA

Die Bundesregierung beschließt im Ministerrat am Mittwoch den Gesetzesentwurf für den “Familienbonus”. Es handelt sich um die “größte steuerliche” Familienentlastung in der Geschichte, sparte Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nicht an Superlativen. Die Maßnahme sieht ab 2019 einen Steuerbonus von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr vor.