MINT-Pilot-Center entstehen in Salzburg

Landeshauptmann Haslauer versucht sich an der Playstation. - © Land Salzburg/Julia Schrammel

Kreisel drechseln, Fahrradschlauch flicken, Bilder auf dem Smartphone animieren oder Fingerzeichnen am Tablet. Beim MINT-Pilot-Center konnten sich die Jugendlichen am Donnerstag in Straßwalchen (Flachgau) Straßwalchen experimentell so richtig austoben.