Miroslav Bojceski kehrt FC Hallein den Rücken

Als Bojceski am 27. Mai gegenüber S24 verkündete, dass er den Trainerposten beim FC Hallein übernehmen wird, staunten einige Fußball-Interessierte des Salzburger Unterhauses. “Mich haben viele Freunde und Trainerkollegen gewarnt, dass diese Aufgabe nicht zu mir passt”, erklärt Bojceski im Gespräch mit SALZBURG24 am Sonntag.

Bojceski und Hallein gehen getrennte Wege

Bojceski verkündete der Vereinsführung vor dem Duell gegen Henndorf seine Entscheidung. “Beide Seiten haben probiert etwas aufzubauen. Leider ist es uns nicht ganz gelungen und ich bin mit der Situation nicht zufrieden”, sagte der scheidende Coach. Die Tatsache, dass viele Spieler nicht die von ihm erwartende Einstellung zum Fußball an den Tag legen, trug laut Bojceski auch seinen Teil dazu bei: “Es war mein Fehler, ich hätte die Aufgabe nicht annehmen sollen. Während der Saison sind viele Spieler auf Urlaub und teilweise fehlt es auch an Qualität und an der Einstellung.”

Daher zieht er auch persönlich seine Schlüsse für die Zukunft. “Ich werde jetzt eine Pause einlegen und bei passenden Angeboten gerne in der Regionalliga oder einem Topclub der Salzburger Liga einen Trainerposten übernehmen. Aber in der 1. Landesliga oder darunter werde ich nichts mehr machen”, fügt Bojceski an. Mit drei Zählern rangiert der FC Hallein derzeit am zwölften Tabellenrang in der 1. Landesliga.