Missbrauch in katholischer Kirche New Yorks wird untersucht

Der Skandal weitet sich aus - © APA (AFP/Symbolbild)

Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in den USA werden nun auch mögliche Sexualverbrechen im Bundesstaat New York untersucht. Generalstaatsanwältin Barbara Underwood wies am Donnerstag alle acht katholischen Diözesen in New York an, Auskunft zu möglichen Missbrauchsfällen zu geben, wie die “Washington Post” berichtete. Für Opfer und Zeugen will Underwood eine Telefon-Hotline einrichten.