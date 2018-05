Prozess gegen Vater, der Kinder missbraucht und Pädophilen überlassen haben soll

Am Montag muss sich 29-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten, der sich an seinem Sohn und seiner Tochter regelmäßig vergangen haben soll , seit diese Kleinkinder waren. Später überließ er die wehr- und hilflosen Opfer auch anderen pädophilen Männern, die er ab Sommer 2016 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten empfing. Einer von ihnen ist mitangeklagt.