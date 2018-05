Missbrauchs-Prozess in Wien

Am Montag muss sich 29-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten, der sich an seinem Sohn und seiner Tochter regelmäßig vergangen haben soll, seit diese Kleinkinder waren. Später überließ er die wehr- und hilflosen Opfer auch anderen pädophilen Männern, die er ab Sommer 2016 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten empfing. Einer von ihnen ist mitangeklagt.

Während die Männer das im Oktober 2009 geborene Mädchen und den im Oktober 2011 geborenen Buben missbrauchten, filmte ihr Vater die abscheulichen Szenen. Dieses und anderes kinderpornografisches Material, das der Mann seit 2012 angefertigt hatte, platzierte der Wiener auf Pädophilen-Foren im Internet, um im Gegenzug von anderen Usern ähnliche Fotos und Video zu erhalten. Der Mutter wird als angeblicher Mitwisserin von der Anklage Beitragstäterschaft vorgeworfen. Sie bestreitet, etwas von den inkriminierten Vorgängen gewusst zu haben. Die beiden angeklagten Männer werden sich dem Vernehmen nach geständig zeigen. (APA) Leserreporter Feedback