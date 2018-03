Missbrauchsverdacht gegen Mostviertler: Neun mögliche Opfer

Die sexuellen Übergriffe sollen in die 1990er-Jahre zurückreichen. Der Tageszeitung zufolge habe der in U-Haft befindliche Verdächtige, in dessen Haus zudem NS-Devotionalien sowie Faustfeuerwaffen, Handgranaten und Schlagringe entdeckt worden waren, mittlerweile sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt.

Drei mögliche Opfer noch nicht befragt

Eine Anklage gegen den 57-Jährigen sei “zeitnahe zu erwarten”, wurde Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, zitiert. Drei der möglichen Opfer müssten noch kontradiktorisch vernommen werden: Weiters gelte es zu untersuchen, ob bei zwei Opfern posttraumatische Störungen oder bleibende Schäden verursacht worden seien.

(APA)