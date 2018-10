Missen-Titel aberkannt – Miss Austria-Chef bietet Rückzug an

Daniela Zivkov wurde der Titel aberkannt - © APA (BYWILLIAMS/Williams Lösch)

Miss Austria-Macher Jörg Rigger hat am Sonntag in einer Aussendung seinen Rückzug angeboten. Er bot Familie Schachermayer an, die 2017 von ihr erworbenen Geschäftsanteile und die Geschäftsführung zu gleichen Bedingungen zurück zu verkaufen. Rigger kam zuletzt stark in Kritik, als der Miss Austria der Titel aberkannt und der Miss Oberösterreich Corporation der Lizenzvertrag gekündigt wurde.