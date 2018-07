Misstrauensanträge in Frankreich gegen Regierung Macron

Die Affäre Benalla belastet die Regierung Macron - © APA (AFP)

Wegen der Prügelattacke des Ex-Sicherheitsmitarbeiters von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron muss sich die Regierung in Paris am Dienstag gleich zwei Misstrauensanträgen stellen. Rechte und linke Opposition lassen in der Nationalversammlung separat über jeweils einen Misstrauensantrag abstimmen.