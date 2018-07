Mit 2,36 Promille unterwegs: Alkolenker kracht gegen Baum

Laut eigenen Angaben versuchte der Mann nach dem Unfall, das Auto mithilfe von Straßenleitpflöcken vom Baum wegzuheben. Dafür hatte er die Fußmatten als Anfahrhilfe unter die Reifen gelegt. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, machte er sich zu Fuß auf dem Weg zur Polizeiinspektion Altenmarkt, wie die Polizei berichtet.

Führerschein bereits entzogen

Dort tischte er den Polizisten eine dreiste Lüge auf: Er habe sein Mobiltelefon verloren und auf der Suche danach, den Unfall entdeckt. Daraufhin war er mittels E-Bike zur Polizeiinspektion gekommen. Nachdem der Mann den Beamten besagtes E-Bike jedoch nicht zeigen konnte, verstrickte er sich in Widersprüche. Schließlich gestand er, dass er der Unfalllenker gewesen sei. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Der 23-Jährige gab an gelogen zu haben, weil er seinen bereits entzogenen Führerschein in wenigen Tagen zurückerhalten würde. Bei dem Crash gegen den Baum verletzte sich der Mann zudem und musste vom Notarzt sowie ambulant behandelt werden.