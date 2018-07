Mit Barhocker attackiert: Schlägerei in Schallmoos

In Salzburg-Schallmoos kam es am in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei. - © Bilderbox/Symbolbild

In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Lokal in Salzburg-Schallmoos zu einer Rauferei zwischen sechs Personen. Ein 22-Jähriger wurde dabei mit einem Barhocker verletzt, drei weitere Beteiligte zogen sich ebenfalls Blessuren zu.