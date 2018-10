Mit Fußtritten gegen den Kopf: Brutale Attacke auf 46-Jährigen in Salzburg

Die Männer traten den am Boden liegenden Mann gegen Kopf und Körper. - © Bilderbox/Symbolbild

Am hellichten Tag haben am Freitag drei Männer im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofs einen 46-Jähriger brutal attackiert. Obwohl der Mann am Boden lag traten die Täter mit den Füßen gegen Kopf und Körper ihres Opfers. Das Motiv ist unklar.