Mit Glas auf Kopf geschlagen: Pinzgauer verletzt

Warum es zum Streit in Kaprun kam, ist unklar. - © Bilderbox

In Kaprun (Pinzgau) ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal zu einem Streit unter mehreren Gästen gekommen. Dabei schlug ein 21-jähriger Pinzgauer einem 19-jährigen Landsmann ein Glas auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittverletzung.